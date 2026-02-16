Salto con gli sci Super Team maschile | Italia in Top 10 la classifica

L’Italia ottiene un buon piazzamento nel salto con gli sci maschile durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di una prestazione solida, anche se non spettacolare. I nostri atleti si sono classificati tra i primi dieci, dimostrando di essere competitivi sulla scena internazionale. La gara ha visto alcune coppie dominare, lasciando gli italiani a una distanza moderata dalla vetta.

Gli uomini nel salto con gli sci non emozionano per l'Italia, ma portano comunque a casa una buona prova: Azzurri in top 10 Le grandi coppie del salto con gli sci hanno animato la serata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma non è arrivata la grande gioia che in molti si aspettavano. Con una difficoltà in più: infatti, sono stati presi in considerazione solo quattro salti per ogni coppia, visto quanto accaduto per la terza serie, poi annullata quando mancavano solo poche prove per finire la manche.

L’Austria ha vinto la gara di salto con gli sci maschile a coppie a Predazzo, sorprendendo tutti con un salto decisivo negli ultimi secondi.

Vassilyev ha aperto la seconda serie di salti con uno scarto di 124 metri, facendo salire la tensione tra gli spettatori.

CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026

