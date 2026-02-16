Salto con gli sci Super Team maschile | Italia in Top 10 la classifica
L’Italia ottiene un buon piazzamento nel salto con gli sci maschile durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di una prestazione solida, anche se non spettacolare. I nostri atleti si sono classificati tra i primi dieci, dimostrando di essere competitivi sulla scena internazionale. La gara ha visto alcune coppie dominare, lasciando gli italiani a una distanza moderata dalla vetta.
Gli uomini nel salto con gli sci non emozionano per l'Italia, ma portano comunque a casa una buona prova: Azzurri in top 10 Le grandi coppie del salto con gli sci hanno animato la serata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma non è arrivata la grande gioia che in molti si aspettavano. Con una difficoltà in più: infatti, sono stati presi in considerazione solo quattro salti per ogni coppia, visto quanto accaduto per la terza serie, poi annullata quando mancavano solo poche prove per finire la manche.
Salto con gli sci, l’Austria fa il colpaccio nella Super Team maschile alle Olimpiadi. Italia in top10
L’Austria ha vinto la gara di salto con gli sci maschile a coppie a Predazzo, sorprendendo tutti con un salto decisivo negli ultimi secondi.
LIVE Salto con gli sci, Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia prova ad accedere nella terza e decisiva serie!
Vassilyev ha aperto la seconda serie di salti con uno scarto di 124 metri, facendo salire la tensione tra gli spettatori.
Perché i saltatori volano con gli sci a V? Il segreto che sfida la gravità; Cos'è questa storia delle iniezioni al pene alle Olimpiadi e perché nel salto con gli sci le dimensioni contano; Iniezioni al pene nel salto con gli sci: interviene la Wada. Gossip o reale vantaggio atletico?; Milano Cortina, Wada indaga su iniezioni nel pene di alcuni atleti.
LIVE Salto con gli sci, Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA: gara sospesa per bufera di neve, vince l’Austria. Polonia ancora sul podio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:08 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di una folle Super Team maschile di salto con gli sci, la prima della ... oasport.it
Salto con gli sci nella bufera a Milano Cortina: dopo il penis gate, misure illegali anche ai piediLa squalifica immediata è toccata all'austriaco Denis Tschofenig, già campione del mondo di salto con gli sci, che aveva appena raggiunto la finale maschile ... fanpage.it
L’ULTIMA GARA Sta per chiudersi il programma olimpico del salto con gli sci a #MilanoCortina2026! A Predazzo c’è il Super Team maschile: per noi Giovanni Bresadola e Alex Insam! Tre medaglie, 17 nazioni: dalle 18 il turno di prova, dalle 19 la com - facebook.com facebook