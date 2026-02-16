Salt-N-Pepa nella Hall of Fame | una vittoria offuscata dalla battaglia per i diritti d’autore dei loro brani

Salt-N-Pepa sono entrate nella Hall of Fame di Los Angeles l’8 novembre 2025, ma la loro vittoria ha attirato anche l’attenzione sulla lunga lotta per i diritti d’autore delle loro canzoni. La band ha espresso preoccupazione per il fatto che, nonostante il riconoscimento, continuano a dover difendere i diritti sul materiale che hanno scritto e inciso decenni fa. Per esempio, alcuni brani storici sono ancora oggetto di dispute legali con le case discografiche, rendendo difficile per loro ottenere il giusto compenso.

Salt-N-Pepa: Dalla Conquista delle Classifiche alla Battaglia per i Diritti d'Autore. Le Salt-N-Pepa, pioniere del rap femminile, hanno celebrato un riconoscimento storico con l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles l'8 novembre 2025. L'evento, tuttavia, ha riportato alla luce una complessa disputa legale con l'Universal Music Group per la proprietà dei loro master, una battaglia che continua a oscurare la loro eredità e solleva interrogativi cruciali sui diritti degli artisti nell'era dello streaming. Gli Inizi: Brooklyn, Queens e l'Esplosione dell'Hip-Hop. Cheryl James e Sandra Denton hanno mosso i primi passi nel mondo della musica nei primi anni '80, immerse nella vibrante cultura hip-hop che stava emergendo nei quartieri di Brooklyn e Jamaica, nel Queens.