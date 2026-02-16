Salewa spinge lo sci alpinismo verso una nuova generazione di performance

Salewa ha lanciato una nuova linea di attrezzature per lo sci alpinismo, puntando a coinvolgere i giovani appassionati e migliorare le loro performance. La scelta nasce dalla crescente richiesta di strumenti più leggeri e resistenti, perfetti per affrontare le discese più impegnative. La collezione include sci, scarponi e bastoncini, tutti progettati con tecnologie innovative.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La linea Sella Free di Salewa non nasce come un insieme di singoli capi, ma piuttosto come un vero e proprio sistema pensato per lo sci alpinismo e il free touring, due discipline che hanno nel loro DNA la ricerca della libertà in montagna. I suoi strati sono progettati per proteggere dal meteo, gestire il calore in condizioni di sforzo maggiore e per rendere l'accesso all'attrezzatura un passaggio semplice e immediato senza rinunciare alla sostenibilità dei materiali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Salewa spinge lo sci alpinismo verso una nuova generazione di performance Velocità, cambi e adrenalina: lo sci alpinismo debutta ai Giochi Lo sci alpinismo fa il suo debutto ai Giochi Invernali con gare veloci e adrenalina alle stelle. Giochi, bilancio di metà percorso: Bormio la più frequentata, unico sold out oggi è per lo sci alpinismo... Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, spiega che finora sono stati venduti 1,27 milioni di biglietti per gli eventi in programma.