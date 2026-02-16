Salerno barca non rimossa nonostante la diffida della Capitaneria | pronto l’esposto

A Salerno, una barca abbandonata non è stata rimossa nonostante la diffida della Capitaneria di Porto. La barca si trova sulla spiaggia Balnea nel quartiere Mercatello e da settimane rappresenta un problema per i residenti e per il decoro della zona. La situazione si complica perché nessuno ha ancora preso provvedimenti per rimuovere il natante, che si trova in stato di abbandono e contribuisce al degrado dell’area. Per questo motivo, le autorità si preparano a presentare un esposto ufficiale contro chi di competenza.

Nuovo caso di presunta occupazione impropria e degrado nell'area della spiaggia Balnea nel quartiere Mercatello. A segnalarlo è l'associazione Nuova Gioventù Balnea, che annuncia la richiesta di intervento alle autorità competenti e, in assenza di riscontri, il ricorso a un esposto alla Procura. Lo scorso 25 novembre la Capitaneria di Porto di Salerno aveva notificato una formale diffida ai proprietari o utilizzatori di un'imbarcazione presente da tempo sull'arenile, intimando la rimozione entro il primo dicembre. L'avviso, affisso direttamente sull'unità, richiamava le sanzioni previste dall'articolo 1161 del Codice della Navigazione in caso di inottemperanza.