Salento in lutto | crolla l’Arco degli Innamorati a Melendugno l’erosione costiera mette a rischio il litorale pugliese

Il vento forte e le onde incessanti hanno causato il crollo dell’Arco degli Innamorati a Melendugno. La roccia si è sgretolata a causa dell’erosione provocata dall’azione del mare, che da anni minaccia la costa pugliese. L’arco, simbolo del paesaggio locale, era già fragile da tempo e ora non esiste più. Un pezzo di storia naturale del Salento è stato cancellato.

Melendugno piange il suo Arco: l’erosione inghiotte un simbolo del Salento. Un tratto iconico del Salento è scomparso: l’arco naturale di Sant’Andrea, noto come “Arco degli innamorati”, è crollato a Melendugno, in Puglia, a causa dell’erosione costiera. L’evento, avvenuto domenica 15 febbraio 2026, riaccende i riflettori sulla fragilità del litorale pugliese e sulla necessità di interventi urgenti per la sua salvaguardia. Il crollo e la reazione della comunità. La perdita dell’arco ha destato profondo dispiacere tra i residenti e i visitatori di Melendugno, un comune che vive di turismo e che considerava questa formazione naturale un simbolo del proprio territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu San Valentino in lutto: crolla l’Arco degli Innamorati a Melendugno, simbolo del Salento distrutto dalla furia del mare. L’Arco degli Innamorati a Melendugno si è sgretolato nella notte a causa delle onde impetuose del mare. Crolla in mare l'arco degli innamorati di Melendugno Nella notte di San Valentino, l’arco degli innamorati di Melendugno si è sgretolato, probabilmente a causa delle forti mareggiate che hanno investito la zona negli ultimi giorni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il simbolo del Salento non c'è più: crollato l'Arco dell'Amore di Melendugno; Maltempo in Puglia, crolla l’Arco di Sant’Andrea: era tra i luoghi più suggestivi del Salento. Salento, crolla il celebre arco degli innamorati a Sant’AndreaIl maltempo ha cancellato uno dei tratti costieri più iconici del Salento. L’imponente arco dei faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno noto anche come arco dell’Amore, si è completamente sbriciolato ... tg.la7.it Ciclismo in lutto, Francesco Mazzoleni morto a 18 anni: investito mentre si allenava. Pella: Il mondo del ciclismo è in lutto per la scomparsa di Francesco Mazzoleni, che oggi pomeriggio è stato investito mentre si allenava sulle strade di casa a Barzana (in pro facebook