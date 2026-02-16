Sala macchine e bar | tutti i profili richiesti per lavorare a bordo

Corsica Sardinia Ferries cerca personale per le sue navi, perché si avvicina la stagione estiva. La compagnia sta cercando figure professionali per sala macchine e bar, con varie esperienze richieste. Sono aperte posizioni per cuochi, baristi e tecnici, con contratti a breve e lungo termine. La compagnia invita chi cerca lavoro a presentare la propria candidatura, puntando a rafforzare il team per le future partenze.

IN VISTA della prossima stagione estiva Corsica Sardinia Ferries ha avviato una campagna di recruiting. L'azienda è alla ricerca di personale navigante di macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. "Corsica Sardinia Ferries – dice il Comandante d'Armamento Matteo Giannelli – è un'azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l'innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli". Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW.