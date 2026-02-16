Sala accusa gli ex calciatori | Chiellini e Del Piero da simulatori a giudici nel dibattito su Kalulu e Bastoni

Giuseppe Sala ha criticato gli ex calciatori Chiellini e Del Piero, accusandoli di passare da semplici commentatori a giudici troppo severi, in un momento in cui si discute sull’espulsione di Pierre Kalulu. Durante una trasmissione televisiva, il sindaco di Milano ha evidenziato come le opinioni degli ex campioni possano influenzare il modo in cui si giudicano le decisioni arbitrali. In particolare, Sala ha sottolineato come alcuni ex calciatori tendano a interpretare le azioni di gioco con un occhio troppo critico, spesso lontano dalla realtà del campo.

Sala infiamma il dibattito: dai campi all’analisi TV, un calcio a confronto con il proprio passato. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha acceso un vivace dibattito nel mondo del calcio italiano con un commento diretto sull’espulsione di Pierre Kalulu durante un recente match di Serie A. Le sue parole hanno puntato il dito contro alcuni ex giocatori, oggi opinionisti televisivi, accusandoli di ipocrisia per aver criticato un’azione in campo dopo aver spesso adottato comportamenti simili durante la loro carriera. L’episodio Kalulu e la contestata espulsione. La polemica è nata dall’espulsione di Pierre Kalulu, avvenuta durante una partita che ha visto contrapporsi diverse dinamiche in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha preso posizione sulla polemica scoppiata dopo la partita tra Inter e Juventus, in cui Alessandro Bastoni è stato al centro di critiche.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha criticato duramente Bastoni per un suo errore in campo, attribuendogli la responsabilità di un episodio contestato.

