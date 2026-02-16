Sail GP Auckland che rischi | altra collisione per i Black Foils volano le penalità!
Durante la prima giornata del New Zealand Sail Grand Prix, i Black Fails sono finiti di nuovo in collisione, causando l’assegnazione di numerose penalità. Lo scontro tra il team locale e il DS Team France ha provocato danni ai foil e ha messo in discussione la sicurezza delle prove. Un incidente che ha attirato l’attenzione degli appassionati, preoccupati per la possibilità di ulteriori rischi in futuro.
La volontà (dichiarata) degli ideatori e gestori di SailGP è quella di essere il più vicino possibile al Mondiale F1: nella seconda tappa del circuito 2026, più nel male che nel bene, l’obiettivo è stato raggiunto tra incidenti pericolosi, più di una polemica sulla sicurezza dei catamarani F50 e persino una clamorosa penalità per l’asso Peter Burling, il primo “pilota” a ricevere punti di demerito nell’ambito della nuova ‘Super Licenza’ per piloti, stabilita dal regolamento. Cosa è successo? Nella giornata inaugurale del New Zealand Sail Grand Prix c’è stata una impressionante collisione che ha visto coinvolti i padroni di casa di Black Foils e il DS Team France davanti alle tribune gremite, come è regola nella City of Sails. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Vela, nuovo incidente al SailGP di Auckland. Black Foils e francesi si scontrano, regate sospese
Durante la prima giornata del SailGP di Auckland, il catamarano Black Foils e una squadra francese si sono scontrati violentemente, causando la sospensione delle regate.
LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Piastri domina la Sprint, 6° Antonelli con penalità. Ferrari disastrosa, dalle 19.00 le qualificheLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: SailGP Auckland: grave collisione tra neozelandesi e francesi, regate cancellate; Auckland si prepara allo spettacolo del SailGP: il 14 e 15 febbraio la tappa di San Valentino - Saily; SailGP: terribile incidente ad Auckland - due feriti; SailGP, terribile collisione ad Auckland.
Sail GP Auckland, che rischi: altra collisione per i Black Foils, volano le penalità!Nella giornata inaugurale del New Zealand Sail Grand Prix, impatto impressionante che ha visto coinvolti i padroni di casa e il DS Team France. Il successo finale ad Auckland è andato a Bonds Flying R ... gazzetta.it
SailGP, terribile collisione ad AucklandLa giornata inaugurale del New Zealand Sail Grand Prix ad Auckland, è stata segnata da una impressionante collisione che ha visto coinvolti i padroni di casa dei Black Foils e il DS Automobiles SailGP ... pressmare.it
VIDEO – LA TREMENDA COLLISIONE TRA BLACK FOILS (NZL) E DS AUTOMOBILES (FRA) - Il Day 1 dell'ITM New Zealand SailGP Auckland interrotto dall'incidente catastrofico tra il team di casa Black Foils (Peter Burling) e i francesi di DS Automobiles (Qu - facebook.com facebook