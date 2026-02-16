Sail GP Auckland che rischi | altra collisione per i Black Foils volano le penalità!

Durante la prima giornata del New Zealand Sail Grand Prix, i Black Fails sono finiti di nuovo in collisione, causando l’assegnazione di numerose penalità. Lo scontro tra il team locale e il DS Team France ha provocato danni ai foil e ha messo in discussione la sicurezza delle prove. Un incidente che ha attirato l’attenzione degli appassionati, preoccupati per la possibilità di ulteriori rischi in futuro.

La volontà (dichiarata) degli ideatori e gestori di SailGP è quella di essere il più vicino possibile al Mondiale F1: nella seconda tappa del circuito 2026, più nel male che nel bene, l’obiettivo è stato raggiunto tra incidenti pericolosi, più di una polemica sulla sicurezza dei catamarani F50 e persino una clamorosa penalità per l’asso Peter Burling, il primo “pilota” a ricevere punti di demerito nell’ambito della nuova ‘Super Licenza’ per piloti, stabilita dal regolamento. Cosa è successo? Nella giornata inaugurale del New Zealand Sail Grand Prix c’è stata una impressionante collisione che ha visto coinvolti i padroni di casa di Black Foils e il DS Team France davanti alle tribune gremite, come è regola nella City of Sails. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

