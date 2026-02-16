Saelemaekers scalda i motori | il belga punta il Como per il rilancio del Milan

Saelemaekers si prepara a tornare in campo dopo un inizio difficile e si concentra sulla partita contro il Como, che potrebbe segnare il suo rilancio con il Milan. Il calciatore belga ha lavorato duramente in allenamento, sperando di trovare spazio nella formazione titolare. La sfida si avvicina, e il club monitora attentamente le condizioni dei giocatori per decidere le scelte di formazione.

Il Milan prosegue la marcia di avvicinamento al recupero infrasettimanale contro il Como, respirando un clima di moderato ottimismo per quanto concerne il recupero degli effettivi. Dopo il prezioso successo ottenuto all'Arena Garibaldi contro il Pisa, il tecnico Massimiliano Allegri attende segnali definitivi dal campo di Milanello in merito alle condizioni di Alexis Saelemaekers. L'esterno belga, assenza pesante nelle ultime rotazioni contro Bologna e Pisa a causa di una noia muscolare all'adduttore, rappresenta un tassello tattico fondamentale per l'equilibrio della compagine rossonera, specialmente in una fase della stagione dove la gestione delle energie diventa vitale.