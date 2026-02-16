Sabotaggi treni Piantedosi rassicura | Specialisti antiterrorismo al lavoro presto i risultati
Il ministro Piantedosi ha annunciato che i servizi antiterrorismo stanno indagando sui sabotaggi ai treni, dopo che si sono verificati diversi atti vandalici nelle ultime settimane. La preoccupazione è cresciuta quando alcuni hanno messo in dubbio la gravità di questi episodi, nonostante le testimonianze e le denunce di cittadini e operatori. Gli esperti stanno analizzando i segnali e raccogliendo prove, promettendo che presto ci saranno novità concrete.
“Pensare che qualcuno aveva espresso dei dubbi quando ho segnalato, anche in parlamento, un vero e proprio salto di qualità nelle azioni di anarchici e antagonisti“. Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, sta per prendere parte alla riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica con polizia, intelligence e Ferrovie sul tema dei sabotaggi. E intanto, intervistato da Il Giornale, si concede qualche stoccata alle opposizioni che sostengono come al Viminale si conoscano gli anarchici ma che non si voglia intervenire per poter calare provvedimenti straordinari sull’ordine pubblico: “Una illazione“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato oggi vertici delle forze di polizia, dell'intelligence e dei Ferrovie dello Stato dopo aver scoperto che i sabotaggi ai treni, che hanno causato numerosi disagi nelle ultime settimane, sono stati pianificati e messi in atto da gruppi organizzati.
