L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, ha spiegato che i recenti sabotaggi ai treni sono stati pianificati da persone con una buona conoscenza della rete ferroviaria, scelgliendo attentamente i punti e gli orari più vulnerabili. Ferraris ha sottolineato che gli atti sono stati messi in atto da soggetti esperti, che hanno studiato i percorsi e i momenti di minore controllo, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri.

«Gli accadimenti di questi giorni sono particolarmente impattanti perché vengono scelti dei punti della rete e degli orari che evidentemente denotano un expertise e una conoscenza del sistema per creare e arrecare il maggior disagio possibile e questo è avvenuto in determinati casi in maniera eclatante». Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs, Stefano Antonio Donnarumma, ad ANSA Incontra, circa i sabotaggi alla rete ferroviaria di sabato. Donnarumma: «Gente esperta dietro a sabotaggi di questi giorni su linea treni» «Spiace perché queste Olimpiadi sono molto importanti per tutti», ha sottolineato, spiegando che «per quanto riguarda le nostre competenze le prepariamo da mesi e mesi». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sabotaggi treni, l'ad di Fs: «Scelta punti della rete e orari, dietro c'è gente esperta»

Matteo Piantedosi ha deciso di convocare un vertice urgente dopo che i sabotaggi ai treni Alta Velocità hanno causato interruzioni e ritardi significativi sulla linea Bologna-Milano.

Una serie di sabotaggi ai treni ha spinto le autorità italiane a potenziare i controlli e coinvolgere l’antiterrorismo.

