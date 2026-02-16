Matteo Piantedosi ha chiamato a raccolta il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo aver scoperto sabotaggi sui binari ferroviari. L’incontro si svolgerà al Viminale, dove si discuterà di nuove misure per fermare gli atti di vandalismo che mettono a rischio la circolazione dei treni.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà al Viminale. Oltre ai vertici delle forze di polizia e dell'intelligence, alla riunione parteciperanno anche i vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato. Una riunione annunciata all'indomani dei due danneggiamenti sulla linea dell'Alta Velocità all'altezza della Capitale, segnalati sabato poco prima dell'alba a distanza di un'ora l'uno dall'altro. Bologna, Pesaro, Roma. Una escalation di sabotaggi che hanno mandato in tilt più volte negli ultimi giorni la circolazione dei treni e hanno spinto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a riunire attorno a un tavolo non solo i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence, ma anche i referenti del Gruppo Ferrovie dello Stato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sabotaggi sui binari, Piantedosi convoca il vertice al Viminale: ecco le contromisure allo studio

Matteo Piantedosi ha deciso di riunire il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza dopo i sabotaggi che hanno causato ritardi e cancellazioni dei treni, creando caos tra i pendolari.

Il ministro Piantedosi ha deciso di convocare un vertice al Viminale dopo che alcuni treni sono stati sabotati la scorsa notte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.