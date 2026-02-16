Sabotaggi sui binari Piantedosi convoca il vertice al Viminale | ecco le contromisure allo studio
Matteo Piantedosi ha chiamato a raccolta il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo aver scoperto sabotaggi sui binari ferroviari. L’incontro si svolgerà al Viminale, dove si discuterà di nuove misure per fermare gli atti di vandalismo che mettono a rischio la circolazione dei treni.
Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà al Viminale. Oltre ai vertici delle forze di polizia e dell'intelligence, alla riunione parteciperanno anche i vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato. Una riunione annunciata all'indomani dei due danneggiamenti sulla linea dell'Alta Velocità all'altezza della Capitale, segnalati sabato poco prima dell'alba a distanza di un'ora l'uno dall'altro. Bologna, Pesaro, Roma. Una escalation di sabotaggi che hanno mandato in tilt più volte negli ultimi giorni la circolazione dei treni e hanno spinto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a riunire attorno a un tavolo non solo i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence, ma anche i referenti del Gruppo Ferrovie dello Stato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Caso sabotaggi, Piantedosi convoca il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza. Lunedì vertice al Viminale
Matteo Piantedosi ha deciso di riunire il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza dopo i sabotaggi che hanno causato ritardi e cancellazioni dei treni, creando caos tra i pendolari.
Sabotaggi treni, vertice al Viminale
Il ministro Piantedosi ha deciso di convocare un vertice al Viminale dopo che alcuni treni sono stati sabotati la scorsa notte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sabotaggi sui binari, Piantedosi convoca il vertice al Viminale: ecco le contromisure allo studio; Sabotaggi sull'alta velocità, Piantedosi convoca il Comitato ordine e sicurezza coi vertici di FS; Sabotaggi sulla rete ferroviaria, Piantedosi riunisce intelligence e vertici Fs. L'ipotesi della pista anarchico-rivoluzionaria; Sabotaggi treni, Piantedosi: C’è chi vuole il caos, le opposizioni collaborino per la sicurezza dello Stato.
Sabotaggi sui binari, Piantedosi convoca il vertice al Viminale: ecco le contromisure allo studioOltre ai vertici delle forze di polizia e dell'intelligence, alla riunione parteciperanno anche i vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato ... ilsole24ore.com
Sabotaggi all’Alta Velocità: cavi bruciati e danni sui binari. Ritardi fino a 180 minuti da Napoli a Milano. Alta Velocità in tilt: Atti dolosiDigos e Polfer stanno inviando un’informativa alla procura di Roma, presto potrebbe essere aperto un fascicolo. Almeno due i casi accertati e si indaga su un terzo episodio. Salvini: Atti criminali. quotidiano.net
Ancora sabotaggi sulle linee dell' #AltaVelocità. Danneggiati i cavi sui binari alle porte di #Roma. Indaga #Polfer e #Digos x.com
Tg2. . Ancora sabotaggi sulle linee dell'#AltaVelocità. Danneggiati i cavi sui binari alle porte di #Roma. Indaga #Polfer e #Digos - facebook.com facebook