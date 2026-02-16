Sabotaggi in Europa ecco chi c’è dietro a questi atti terroristici anche in Italia
Gli attacchi terroristici in Europa, tra cui alcuni avvenuti anche in Italia, sono stati orchestrati da gruppi organizzati, evidenziando una rete comune. La causa di questi sabotaggi risiede in una strategia condivisa, che mira a destabilizzare la regione, come dimostrano le modalità e i bersagli scelti. Recenti indagini hanno rivelato collegamenti tra gli autori e cellule attive in diversi Paesi, rafforzando l’idea di un piano coordinato.
Non è più una somma di episodi scollegati, ma una trama che, osservata nel suo insieme, suggerisce un disegno preciso. Tra il 2024 e le prime settimane del 2026 in Europa si sono registrati oltre centoventi eventi classificati come sabotaggi o danneggiamenti sospetti contro infrastrutture critiche: incendi dolosi, manomissioni di linee ferroviarie, attacchi a depositi logistici e magazzini collegati agli aiuti destinati all’Ucraina. Di questi, almeno quaranta hanno colpito direttamente reti ferroviarie strategiche, con blocchi prolungati del traffico merci e passeggeri e un impatto economico non trascurabile. 🔗 Leggi su Panorama.it
Nel giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina, alcuni treni sono stati fermati da atti di sabotaggio.
