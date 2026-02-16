Salman Rushdie ha rischiato la vita quando è stato colpito con un coltello durante una presentazione pubblica, una ferita che testimonia la violenza contro chi difende la libertà di parola. L’attacco, avvenuto in un dibattito letterario, ha portato alla luce le minacce continue rivolte a scrittori e intellettuali che sfidano le censure. Nonostante le ferite e le amputazioni, Rushdie rimane un simbolo della resistenza contro le imposizioni che tentano di zittire le opinioni scomode.

Per i suoi “Versi satanici” gli hanno dato la caccia: nel 1988 l’ayatollah Khomeini invocò per lo scrittore indiano-britannico “la morte dolorosa”. Ma lui ha resistito. Ed è diventato il simbolo della libertà martirizzata dal fanatismo e dal terrorismo ideologico e religioso “Salman Rushdie è islamofobo, non parli”. E lo scrittore non va all'università Meno male che Salman Rushdie c’è. Meno male che è scampato – sia pur con un occhio in meno e il corpo devastato – alle furiose coltellate di un fanatico che nell’agosto del 2022, in un anfiteatro di Chautauqua nel nord dello stato di New York, voleva dare compimento con trentaquattro anni di ritardo alla fatwa omicida di Khomeini nei confronti del blasfemo autore dei Versi satanici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Rushdie e la lotta estrema e minoritaria per la libertà d'espressione

La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma non deve essere usata come scusa per diffamare o danneggiare ingiustamente le persone.

Mediaset risponde alle accuse di diffamazione sollevate durante la puntata di Falsissimo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.