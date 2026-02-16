Rugby Giacobazzi senza freni in Val d’Aosta Secondo successo pieno con sette mete

Giacobazzi conquista ancora la Val d’Aosta, segnando sette mete nella partita contro Stade Valdôtain. La squadra di rugby dimostra tutta la sua forza, portando a casa un’altra vittoria schiacciante. I giocatori si sono distinti con un ritmo veloce e un'attaccata determinazione, lasciando pochi spazi agli avversari. La partita si è svolta con intensità fin dai primi minuti, e il risultato finale di 43-12 riflette la superiorità degli ospiti.

stade valdotain 12 giacobazzi 43 STADE VALDOTAIN: Kelly; Manga (69' Fusetti), Gramajo, Lancione, Litvin; Maietti, Barbieri (49' Lo Tufo); Duc, Piccolo, Donnet (41' Torriani); Chierici (41' Tavella), Lallinaj (63' Calvone); Beukes (59' Suarez), Marchesini, Gontier M. (65' Spagnolli). Non entrato: Gontier S. All. Locatelli. GIACOBAZZI: Zerbini (56' Esposito); Traversi, Orlandi, Malagoli, Macculi (52' Petti); Mazzi, Righi Riva; Bellei (73' Operoso), De Luca (49' Covi), Flores; Venturelli M. (70' Cojocari), Zanni; Malisano (56' Ori), Benassi (46' Rodriguez), Morelli (56' Rizzi). All. Guareschi. Arbitro: Togni di Bergamo Marcature: 7' meta Traversi, 11' meta Macculi, 23' meta Kelly tr Maietti, 28' meta Righi Riva tr Mazzi, 33' meta Kelly, 39' meta Flores tr Mazzi; 55' meta Orlandi tr Mazzi, 78' meta Malagoli, 80' meta Rodriguez tr Mazzi.