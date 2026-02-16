Rufina con il brivido Il Barberino ora vola Esulta il Pontassieve
La Fortis Juventus ha vinto 2-1 contro il Cubino, grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra di Morandi, con questa vittoria, si allontana dalla zona pericolo in classifica. La partita si è giocata ieri pomeriggio al campo di Rufina, davanti a un pubblico numeroso.
Girone A Fortis Juventus-Cubino 2-1. La Fortis conferma il buon momento. Coi 3 punti la squadra di Morandi si tira fuori dalla zona rossa. I gol: Paggetti, bis di Campagna. Settimello-Montelupo 2-3. Un coriaceo Montelupo interrompe la serie di vittorie del Settimello. Apre Thiam, poi Cavicchi, Mhilli, Ferrmaca su rigore e all'87' Ulivieri, gela la squadra di Giannini. Firenze Ovest-Ponte Buggianese 0-0. Una ferrea difesa ospite frena la risalita della squadra di Secci. Luco-San Piero a Sieve 1-0. Dopo tre sconfitte il Luco torna a brindare con il derby, grazie al gol vincente di Caprio. Girone B Barberino Tav.
Rufina, incidente al passaggio a livello: treno urta furgone. Bloccata la linea Pontassieve-Borgo San Lorenzo
Un incidente si è verificato a Rufina, dove un treno in transito ha urtato un furgone rimasto bloccato tra i passaggi a livello.
Calcio promozione. Il Pontassieve ha rialzato la testa. Giusti: "Ora il futuro in tre partite»
Il Pontassieve, guidato dal presidente Sebastiano Giusti, ha iniziato il 2026 con l’obiettivo di migliorare la sua posizione in classifica.