Rubio | Non vogliamo alleati deboli perché indebolirebbero anche noi – Il video

Il senatore Rubio afferma che l’Occidente non vuole alleati deboli, perché rischierebbe di indebolire anche il proprio paese. Durante un intervento a Monaco, Rubio ha spiegato che questa scelta nasce dalla necessità di mantenere rapporti con partner affidabili, evitando di affidarsi a forze poco solide. Ha aggiunto che la strategia mira a rafforzare le alleanze esistenti, piuttosto che allargarle con soggetti incerti.

(Agenzia Vista) Monaco, 15 febbraio 2026 "Per cinque secoli, fino alla fine della Seconda guerra mondiale, l’Occidente era stato in espansione: missionari, pellegrini, soldati ed esploratori si riversavano dalle sue coste per attraversare gli oceani, colonizzare nuovi continenti e costruire vasti imperi estesi in tutto il globo. Ma nel 1945, per la prima volta dall’epoca di Colombo, iniziò a contrarsi. L’Europa era in rovina. Metà di essa viveva dietro una Cortina di ferro e il resto sembrava destinato a seguirla presto. I grandi imperi occidentali erano entrati in una fase di declino terminale, accelerata da rivoluzioni comuniste atee e da rivolte anticoloniali che avrebbero trasformato il mondo e steso il martello e la falce rossi su ampie porzioni della mappa negli anni a venire.🔗 Leggi su Open.online

Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha parlato alla Conferenza di Monaco e ha rassicurato gli alleati europei sulla volontà degli Stati Uniti di sostenere un’Europa forte.

Cristante ha commentato la situazione attuale della Juventus, riconoscendo che la squadra bianconera non ha iniziato al meglio ma continua a impegnarsi per raggiungere le posizioni che si sono prefissata.

