Rrahmani ennesimo infortunio muscolare ma non si può dire se no Conte si arrabbia

Rrahmani si infortuna di nuovo, questa volta durante l’allenamento, e rischia di restare fuori per diverse settimane. Il difensore serbo ha riportato un problema muscolare che lo tiene fermo ai box, complicando la difesa del Napoli. La squadra di Spalletti deve ora trovare soluzioni alternative per le prossime partite. Intanto, la Roma si presenta come avversario ostico e determinato a portare a casa punti preziosi.
Cesare – Caro Guido pareggio importante del Napoli contro una buona Roma. Il Napoli ha dimostrato di esserci e di essere squadra compatta e tosta. Pareggiare la partita è stato fondamentale perché siamo rimasti al terzo posto da soli mantenendo a 3 punti la Roma e a 4 la Juventus, su cui abbiamo guadagnato un punto, e posizionandoci a 3 punti dal Milan (che però ha una partita in meno). Il 2-1 dei giallorossi sul rigore avrebbe ammazzato chiunque ma la squadra ha invece reagito, pareggiato e rischiato addirittura di vincerla nel finale. Guido – Eppure riequilibrare la partita con la Roma non era facile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In un contesto di discussione calcistica, Adani ha difeso Openda sottolineando che, nonostante le opinioni possano variare, ci sono aspetti della sua prestazione che meritano riconoscimento.
Infortunio Rrahmani, dal Kosovo: Lo stop potrebbe essere parecchio lungoNel corso della sfida serale tra Napoli e Roma disputata al Maradona il difensore centrale azzurro Amir Rrahmani è stato costretto a lasciare il campo al 70' minuto a causa di un infortunio. Il ... areanapoli.it
Un #Napoli tenace e combattivo conquista un pareggio che mantiene l'imbattibilità interna e evita una sconfitta ingiusta. Rammarico per l'ennesimo rigore concesso e il gol preso a freddo con un'ingenuità difensiva (ancora) ma gli azzurri resistono e trovano le x.com