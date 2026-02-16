Rotondo risponde a Grillo Pari tra Tolentino e Jesina

Il difensore della Jesina, Rotondo, risponde alle accuse di Grillo e mette a segno un gol decisivo, mentre la partita si conclude con un pareggio tra Tolentino e Jesina. La squadra ospite ha mantenuto il risultato grazie a un'azione di Rotondo al 13’ del secondo tempo, che ha pareggiato il vantaggio iniziale dei padroni di casa. La partita si è disputata in un campo reso pesante dalla pioggia, influenzando le giocate di entrambe le squadre.

1 JESINA 1: Roberto, Diuoane (42' st Romitelli), Tizi, Strano, Giandomenico, Fontana, Alberione (13' st Rotondo), Tortelli, Moscati, Capezzani (26' pt Rozzi), Lovotti. All Corradini. JESINA: Santarelli, Manna, Paglialunga (37' st De Maio), Massei, Grillo, Nacciarriti, Borocci (45' st D'Angelo), Ceccarelli (34' st Romizi), Angeletti, Minnozzi, Gioacchini (27' st Cingolani). All Puddu. Arbitro: Caporaletti di Macerata. Reti: 23' st Grillo, 52' st Rotondo Note: spettatori: 700 circa. Ammoniti: Grillo, Fontana, Alberione, Corradini per proteste, Paglialunga, Tortelli, Gasparoni (dalla panchina), Lovotti, Puddu per proteste.