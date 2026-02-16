Romano controlli con il metal detector alla Fiera di San Biagio | 219 persone identificate

Romano ha effettuato controlli con il metal detector alla Fiera di San Biagio, identificando 219 persone. Durante le operazioni, gli agenti hanno passato in rassegna i visitatori e nessuno ha causato problemi o comportamenti sospetti. Una verifica che ha coinvolto diversi stand e zone affollate dell’evento.

Romano. Duecentodiciannove persone identificate, controlli con metal detector portatili e nessun episodio di violenza registrato. Si è chiusa con questi numeri l'edizione 2026 della fiera di San Biagio, che ha avuto luogo dal 25 gennaio all'8 febbraio. Per oltre due settimane l'area del luna park e il centro storico sono stati presidiati quotidianamente dagli agenti della polizia locale del Distretto Bassa Bergamasca orientale. Nei fine settimana il servizio è stato rafforzato con pattuglie in campo fino all'una di notte. Nel corso delle attività sono stati identificati 219 avventori e sono stati effettuati controlli preventivi anche mediante l'utilizzo di metal detector portatili in dotazione agli agenti, strumento impiegato per scoraggiare l'introduzione e l'utilizzo di armi e coltelli all'interno dell'area della manifestazione.