Romano | Alisson Santos retroscena di mercato | il Napoli ha anticipato tutti

Fabrizio Romano ha rivelato che il Napoli ha svelato il suo interesse per Alisson Santos già a gennaio, sorprendendo molti altri club. Secondo il giornalista, il club partenopeo ha agito in anticipo, evitando di farsi trovare impreparato e assicurandosi il talento brasiliano prima di altri. Romano spiega che questa mossa ha permesso al Napoli di ottenere un vantaggio nelle trattative e di mettere le mani sul giocatore senza rischiare gare di rilancio.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha svelato alcuni retroscena legati all'arrivo di Alisson Santos in azzurro nel mercato di gennaio, evidenziando la strategia silenziosa e anticipata del club partenopeo. Secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano, «il Napoli è stato bravo con Alisson Santos e il direttore sportivo Manna è stato bravo a costruirsi un vantaggio sulle concorrenti». Sul giocatore, infatti, non c'erano solo gli azzurri: «C'erano tre o quattro squadre, tra cui Bayer Leverkusen e altri club tra Germania e Inghilterra.