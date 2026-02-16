Roma Volley da record | Busto ko al tie-break Perovi? trascina le Wolves | VIDEO INTERVISTE

La SMI Roma Volley ha vinto una partita storica contro la Futura Volley Busto Arsizio, finita al tie-break dopo oltre tre ore di gioco. La sfida si è conclusa con un punteggio di 3-2 e ha battuto il record della durata per una gara di Serie A femminile. Perovi? ha guidato le Wolves con una prestazione decisiva, trascinando la squadra verso la vittoria. Durante il match, i tifosi hanno assistito a scambi intensi e a momenti di grande tensione sul campo.

Una maratona da record premia la SMI Roma Volley, che supera al tie-break la Futura Volley Busto Arsizio al termine di quella che, almeno finora, risulta la partita più lunga nella storia della Serie A femminile. Servono 2 ore e 57 minuti, 2 ore e 42 di gioco effettivo, alle giallorosse per imporsi 3-2 e conquistare un successo pesante nella Pool Promozione. Due punti che permettono alle Wolves di restare al quarto posto in classifica, a cinque lunghezze dalla capolista Volley Millenium Brescia, prossima avversaria nel turno infrasettimanale di mercoledì. Il match è un continuo ribaltamento di fronte, deciso nei momenti chiave dalla maggiore lucidità capitolina nei finali di set.