Roma troppi corner per niente | il limite che costa punti

Roma ha rimediato un pareggio contro il Napoli perché non ha sfruttato i corner a suo favore. La squadra giallorossa ha dimostrato personalità e aggressività, creando molte occasioni da calcio piazzato. Tuttavia, i tentativi su corner sono risultati spesso inefficaci, lasciando punti importanti sul tavolo. La partita si è conclusa 2-2 al Maradona, evidenziando le difficoltà nella fase offensiva sui calci d'angolo.

Il 2 a 2 di ieri tra Napoli e Roma al Maradona è una fotografia fedele del momento giallorosso: personalità, intensità, capacità di colpire dentro il ritmo della partita, ma anche una domanda che torna con insistenza quando il pallone si ferma. La squadra di Gasperini sta costruendo un'identità riconoscibile, però continua a ottenere troppo poco da palla inattiva, un tema che pesa più di quanto sembri in una corsa tirata come quella per la Champions League. Il pareggio non è un risultato "neutro": muove la classifica, conferma la competitività della Roma e, allo stesso tempo, accende un faro su un fondamentale che spesso decide le stagioni.