Roma | Santori Lega bando per locazione ex Hotel Richmond arriva dopo decennio di abbandono

Roma: Santori (Lega) annuncia che il bando per la locazione dell’ex Hotel Richmond arriva dopo dieci anni di abbandono, portando una svolta concreta alla zona. La decisione è arrivata a seguito delle numerose richieste di riqualificazione da parte dei residenti e delle associazioni locali, che da tempo chiedevano interventi sullo stabile. Ora, l’immobile di proprietà di Roma Capitale, in largo Corrado Ricci 35, potrebbe presto tornare a vivere, dopo anni di degrado e spazi vuoti nel centro storico.

Dopo oltre un decennio caratterizzato da totale abbandono, spazio urbano degradato, opportunità perdute nel cuore della città e danni all'erario, registriamo finalmente l'approvazione dell'avviso pubblico per la locazione di valorizzazione dell'immobile di proprietà di Roma Capitale, situato in largo Corrado Ricci 35, noto come ex Hotel Richmond, in Municipio I. Si tratta di dodici stanze con vista sul Colosseo che, per un lungo periodo di tempo, non hanno prodotto alcun introito. Le dichiarazioni di Fabrizio Santori. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina, Fabrizio Santori, il quale aggiunge: "Già nel 2022 denunciai pubblicamente il degrado di questa storica struttura alberghiera e l'inaccettabile situazione di incuria in cui versa questa struttura, ma anche un intero isolato a via del Colosseo, uno dei luoghi simbolo di Roma nel mondo".