Roma riecco Koné Attesa per gli esami di Wesley

Wesley Koné si ferma di nuovo a causa di un infortunio alla caviglia sinistra, che lo ha costretto a lasciare il campo durante la partita. Il problema si è verificato proprio mentre il giocatore brasiliano aveva appena concluso una corsa impressionante, che aveva portato alla conquista di un rigore. La società aspetta ora gli esami medici per capire l’entità del problema.

Ancora uno stop per infortunio per Gasperini. Un problema alla caviglia sinistra ha impedito a Wesley di proseguire la propria partita, proprio nel momento in cui il laterale brasiliano si era reso protagonista di un grande cavalcata premiata dal calcio di rigore. L'intervento scomposto di Rrahmani ha messo fuori dai giochi l'ex Flamengo, uscito dal campo zoppicante. Lo staff medico giallorosso ha applicato subito la borsa del ghiaccio nella zona colpita. Nei prossimi giorni, il numero quarantatré si sottoporrà agli esami per capire l'entità dell'infortunio. Sarebbe l'ennesima perdita importante per la Roma, a due settimane dalla gara con la Juventus fondamentale per l'obiettivo Champions League.