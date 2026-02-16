Roma l’estasi Malen infiamma Gasperini | al Maradona è nata una nuova pretendente Champions

Malen ha segnato un gol decisivo contro il Napoli, suscitando l’entusiasmo di Gasperini e rafforzando le speranze di qualificazione in Champions della Roma. La squadra giallorossa ha dimostrato una crescita evidente, dimostrando di poter competere ad alti livelli. Durante la partita, i giocatori sono riusciti a lottare con intensità e determinazione, anche dopo aver subito il pareggio.

Il pareggio per 2-2 maturato nell’arena del Napoli non è soltanto un punto addizionale in classifica, ma la certificazione di una metamorfosi tattica e caratteriale per la Roma di Gian Piero Gasperini. La compagine capitolina, uscita indenne e con nutriti rimpianti dalla trasferta partenopea, sembra aver finalmente trovato l’architrave su cui poggiare le proprie ambizioni di alta classifica: un centravanti di caratura internazionale capace di tradurre in rete il volume di gioco corale. L’innesto di Donyell Malen ha agito da catalizzatore, trasformando una squadra spesso asfittica in una compagine d’assalto che non teme più il confronto diretto con le potenze del campionato, sebbene restino da registrare alcuni preoccupanti scricchiolii nel pacchetto arretrato e nelle prestazioni di Svilar. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’estasi Malen infiamma Gasperini: al Maradona è nata una nuova pretendente Champions Napoli-Roma, Gasperini ritrova la Joya: Dybala titolare con Malen al Maradona La Roma si presenta a Napoli con Dybala di nuovo in campo. Napoli-Roma 2-2: Malen altra doppietta ma non basta, Gasperini rimontato due volte al Maradona Napoli e Roma si dividono la posta in palio con un 2-2 al Maradona, dopo una partita combattuta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma si gode Malen: Gasp ha il suo nove; Gasperini esalta Malen: Somiglia a Gianluca Vialli; Roma-Cagliari 2-0, rossoblu ko con una doppietta di Malen. Roma, Malen: Deluso per il pareggio, dovevamo vincere. Gasperini mi ha spiegato che...Donyell Malen, l’attaccante olandese arrivato alla Roma a gennaio 2026 in prestito dall’Aston Villa (con diritto di riscatto), ha vissuto un impatto fulminante in giallorosso. Dopo aver segnato una do ... msn.com Malen-Roma, a quanto è fissato il diritto di riscatto: costo, formula e condizioni dell'affar con l'Aston VillaDonyell Malen non perde tempo: all'esordio si è subito preso la Roma. L'attaccante olandese è arrivato nel gennaio dall'Aston Villa per provare a dare una sterzata a un reparto, quello offensivo ... calciomercato.com Gian Lorenzo Bernini. Estasi di Santa Teresa D'Avila Cappella Cornaro ,Roma - facebook.com facebook