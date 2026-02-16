Wesley si è infortunato alla caviglia destra a Napoli, dopo aver procurato un rigore durante la partita, causando un intervento medico immediato. La Roma ottiene un pareggio 2-2 sul campo del Napoli, ma l’episodio si intreccia con la preoccupazione per le condizioni del giocatore, che ora rischia di essere fuori dal campo per un periodo.

Gian Piero Gasperini perde pezzi nel momento clou della stagione. La trasferta del “Maradona” lascia in dote alla Roma non solo un punto prezioso nel 2-2 finale contro il Napoli, ma anche una nuova urgenza medica: Wesley si ferma per un serio infortunio alla caviglia destra. Il laterale brasiliano è uscito dal campo zoppicante dopo un contrasto ravvicinato con Rrahmani, episodio che ha portato al calcio di rigore per i giallorossi ma che ha contestualmente messo fine alla partita del classe 2003. La dinamica dell’incidente preoccupa lo staff sanitario capitolino: l’arto ha subìto un movimento innaturale che ha costretto il calciatore al cambio immediato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, infortunio Wesley: caviglia ko a Napoli dopo il rigore procurato

Il Napoli e la Roma si sono affrontati al Maradona, finendo 1-1, dopo che i giallorossi hanno ottenuto un rigore per fallo di Rrahmani su Wesley.

Durante il match tra Napoli e Roma, Wesley ha tentato di scattare in velocità, ma Rrahmani lo ha fermato con un intervento deciso, portando alla concessione di un calcio di rigore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.