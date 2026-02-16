Roma-Futura ha vinto 3-2 dopo una delle sfide più lunghe della storia dell’A2 femminile, durando quasi tre ore. La partita si è giocata davanti a un pubblico entusiasta, che ha sostenuto entrambe le squadre fino all’ultimo punto. La lunga durata e l’atmosfera carica di tensione hanno reso questo incontro uno dei più emozionanti di questa stagione.

In cornice di grande calore e intensità, la sfida tra smi roma volley e futura giovani busto arsizio ha scritto una pagina memorabile della stagione: una delle gare più lunghe della serie A2, terminata 3-2 in favore della formazione capitolina su un totale di 116 a 117 punti. Un susseguirsi di emozioni in ogni set, con conclusioni in volata e una rimonta che ha tenuto incollati al match tifosi e appassionati. La formazione di casa parte all’assalto, prendendo subito il ritmo e mantenendo il vantaggio nei primi scambi (2-5, 4-8). Il parziale si allunga fino a toccare 13-17, ma la risposta di Perovic e compagne mantiene viva la gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Roma-Futura vince 3-2 nella partita più lunga della storia dell'A2 femminile: 2 ore e 57 minuti

