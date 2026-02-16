Roma allarme antincendio a Termini | le immagini dell' evacuazione

Un incendio ha causato l’attivazione dell’allarme antincendio alla stazione Termini di Roma, portando all’evacuazione immediata dei passeggeri. Le fiamme si sono sviluppate vicino ai binari, costringendo centinaia di viaggiatori a lasciare frettolosamente le banchine. Le immagini mostrano i passeggeri che scappano tra il fumo e le urla di chi cerca di mettersi in salvo.

Allarme antincendio nella stazione metro di Termini, a Roma, dove nel primo pomeriggio è scattata la procedura di emergenza. I passeggeri presenti sulle banchine e nei corridoi di collegamento hanno seguito le indicazioni diffuse attraverso gli altoparlanti e il personale Atac, che invita a mantenere la calma e a dirigersi ordinatamente verso le uscite. Al momento non risultano particolari segnalazioni alle autorità competenti né evidenze di situazioni critiche. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Le immagini delle telecamere della Stazione Termini a Roma mostrano un'aggressione ai danni di un funzionario.

