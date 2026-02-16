Rocchi | L’arbitro ha sbagliato ma tanti cercano di fregarci
Gianluca Rocchi ha dichiarato che l’arbitro ha commesso un errore durante la partita, ma alcuni cercano di metterci il bastone tra le ruote. La sua affermazione arriva dopo le accuse esplicite di Chiellini, che ha chiesto le sue dimissioni, e le polemiche sui giornali. Rocchi ha preso tempo consultando il presidente Gravina prima di rilasciare la sua versione ufficiale all’Ansa.
Gianluca Rocchi, capo degli arbitri, ha rotto l'assedio di primo mattino. Dopo aver ascoltato le accuse frontali di Chiellini (ha chiesto le sue dimissioni, ndc) e letto i titoli dei giornali, ha consultato il presidente Gravina e poi dettato all'agenzia Ansa la dichiarazione. Impossibile difendere La Penna ma abile il tentativo di puntare altrove, su Bastoni oltre che sul buco del protocollo Var (Lissone non può intervenire su un giallo) i riflettori. «Siamo molto dispiaciuti per la decisione dell'arbitro che è chiaramente errata e per il fatto di non poter usare il Var per sanarla» la prima parte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, ha accusato l’arbitro La Penna di aver commesso un errore nel mostrare il cartellino rosso a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus.
Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, ha spiegato che l'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus è stata una simulazione evidente, anche se l’arbitro ha commesso un errore.
