Il dottor Enzo Claudio Moretti, medico del San Raffaele, ha portato innovazioni nella chirurgia protesica dell’arto inferiore, spinto dall’interesse per la robotica applicata all’ortopedia. La sua passione per le nuove tecnologie ha portato all’utilizzo di robot durante gli interventi, migliorando la precisione e riducendo i tempi di recupero dei pazienti. Questa evoluzione ha già portato risultati concreti all’interno dell’ospedale, dove le procedure assistite da robot sono diventate una pratica sempre più comune.

Nel nostro viaggio tra cultura scientifica e innovazione sanitaria abbiamo incontrato il dott. Enzo Claudio Moretti, medico chirurgo del Ospedale San Raffaele, specializzato in chirurgia protesica dell’arto inferiore e tra i protagonisti dell’applicazione della robotica in ortopedia.Il dott. Moretti si occupa principalmente di protesi d’anca e di ginocchio, interventi che non sono salvavita ma che incidono in modo determinante sulla qualità della vita. L’artrosi, spiega, è il risultato dell’usura della cartilagine articolare: quando l’osso arriva a “toccare” l’osso, il dolore e la limitazione funzionale rendono necessario ricostruire l’articolazione con una protesi. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Robotica e protesi articolari “l’ortopedia guarda al futuro con il dott. Enzo Claudio Moretti”

