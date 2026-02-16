Roberto Galli presidente di Confartigianato Como ferito gravemente mentre faceva jogging

Roberto Galli, presidente di Confartigianato Como, è stato ferito gravemente durante una corsa mattutina a Orsenigo, a causa di un incidente che si è verificato lungo la strada. La sua passione per il jogging lo ha portato a trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, quando un'auto lo ha investito mentre attraversava la carreggiata. Galli, 59 anni e residente ad Anzano del Parco, si trovava in quella zona per una semplice passeggiata sportiva, che si è trasformata in un grave episodio.

È lui l’uomo coinvolto nell’incidente di ieri a Orsenigo. Le sue condizioni restano serie, accertamenti in corso L’episodio si è verificato intorno alle 9 del mattino in via Milanese, dove Galli stava facendo jogging. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è stato urtato da un furgone di una ditta di pompe funebri mentre percorreva la carreggiata, venendo sbalzato violentemente a lato della strada. L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del Lariosoccorso di Erba. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per garantire un supporto sanitario avanzato e valutare un rapido trasferimento in ospedale, al San Gerardo di Monza.🔗 Leggi su Quicomo.it Urtato da un carro funebre mentre fa jogging: gravissimo Roberto Galli, presidente di Confartigianato imprese Roberto Galli, presidente di Confartigianato imprese, è stato investito da un furgone funebre mentre correva lungo via Milanese a Orsenigo. Funerali a Esenta per Marina Signori: la fisioterapista travolta da un camion mentre faceva jogging A Esenta si sono svolti i funerali di Marina Signori, la fisioterapista di 54 anni tragicamente investita da un camion mentre faceva jogging a Montichiari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Urtato da un carro funebre mentre fa jogging: gravissimo Roberto Galli, presidente di Confartigianato imprese; Roberto Galli, presidente di Confartigianato Como, ferito gravemente mentre faceva jogging; SI o NO: la Riforma della Giustizia; Il pm non deve diventare l’avvocato del potere: a Manfredonia il No alla riforma della giustizia. Il presidente di Confartigianato Como Roberto Galli investito mentre corre: è graveSono ore di grande apprensione per le condizioni di Roberto Galli, 59 anni, noto imprenditore e attuale presidente di Confartigianato Imprese Como. Galli è rimasto vittima di un drammatico incidente s ... comozero.it Urtato da un carro funebre mentre fa jogging: gravissimo Roberto Galli, presidente di Confartigianato impreseL’imprenditore, titolare di un’azienda nel settore trasporti, dopo l’impatto è stato sbalzato in un prato: è ricoverato in prognosi riservata al San Gerardo di Monza ... msn.com La Bottega di Roberto e Paola facebook