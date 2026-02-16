Roberta Bruzzone è stata derubata alla stazione Termini di Roma, ma la rapida azione delle forze dell’ordine ha portato a un esito positivo. In poche ore, gli agenti hanno individuato e fermato il responsabile, recuperando il cellulare sottratto alla criminologa. La vicenda si è conclusa con successo grazie alla prontezza degli interventi di polizia.

Una disavventura che però ha avuto un lieto fine. Roberta Bruzzone è stata derubata mentre si trovava alla stazione Termini di Roma, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha permesso, nel giro di poche ore, non solo di rintracciare il soggetto che aveva commesso il furto, ma anche di far tornare nelle mani della criminologa la refurtiva. È lei stessa a raccontarlo in un post condiviso su Instagram nella giornata di domenica 15 febbraio. La foto ritrae un binario della stazione, un treno e un agente di polizia di spalle. Bruzzone non può che avere parole di gratitudine per i poliziotti che sono intervenuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roberta Bruzzone derubata in stazione ma la brutta avventura finisce bene “in tempo zero”: “Sono riusciti a rintracciare il soggetto che mi aveva sottratto il cellulare, efficacia operativa impeccabile”

