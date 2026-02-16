Robert F Kennedy Jr | Sniffavo cocaina dalla tavoletta del water | non ho paura dei germi È da quando hanno ucciso mio padre Bob che ho iniziato a drogarmi

Robert F. Kennedy Jr. ha ammesso di aver iniziato a usare droghe dopo l’omicidio di suo padre Bob, dichiarando di aver sniffato cocaina dalla tavoletta del water e di non temere i germi. La sua confessione è arrivata durante un’intervista al podcast This Past Weekend, dove ha raccontato come il trauma abbia segnato il suo percorso personale. Kennedy ha anche spiegato di aver affrontato le sue dipendenze in modo aperto, senza nascondersi, e ha condiviso dettagli sulla sua lotta contro le dipendenze che ha attraversato negli anni.

Al secondo arresto per possesso di droga, Robert Kennedy Jr. ha deciso di intraprendere il percorso di recupero anche se, germi e tavolette del water a parte, gli eccessi hanno sempre fatto parte della sua vita. Oltre la dipendenza dall'eroina per quattordici anni, iniziata quando era uno studente e portata avanti fino ai primi anni Ottanta, ricordiamo anche l'uso da parte di Kennedy di DMT, un potente psichedelico, e le sue controverse idee sui vaccini, considerati da lui come tossici anche se erano l'unica soluzione in grado di contrastare la pandemia da Covid - inutile dire che la scelta di nominarlo segretario alla Salute abbia portato grandi polemiche all'amministrazione Trump.