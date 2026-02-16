Robert Duvall, noto attore americano, è morto all’età di 95 anni. La sua scomparsa è avvenuta a causa di complicazioni legate all’età. Duvall ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema, interpretando ruoli memorabili in film come «Il Padrino», «Apocalypse Now» e «Il grande Santini». La sua carriera si è sviluppata in oltre sessant’anni, e ha influenzato molte generazioni di attori.

Robert Duvall, vincitore dell'Oscar per Tender Mercies - Un tenero ringraziamento e candidato per i suoi ruoli in film come Il Padrino, Apocalypse Now e Il grande santini, è morto all'età di 95 anni. La scomparsa è stata annunciata su Facebook tramite una dichiarazione della moglie, Luciana Duvall. Il rude naturalismo di Duvall finì per definire lo stile di recitazione di una generazione che annoverava tra i suoi interpreti Robert De Niro, Dustin Hoffman e Gene Hackman in film come Quinto potere e L'Apostolo, dall'attore anche scritto e diretto. Notizia in aggiornamento 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Robert Duvall, morta la star de «Il Padrino», «Apocalypse Now» e «Il grande Santini»

