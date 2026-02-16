Rizza il comitato difende il percorso verso l' unificazione della frazione

Il comitato di Rizza ha deciso di sostenere il percorso di unificazione della frazione, in risposta alle recenti dichiarazioni del Comune di Castel d’Azzano. La questione torna al centro del confronto dopo che l’amministrazione locale ha espresso dubbi sulla proposta, alimentando nuove discussioni tra i residenti. Nei giorni scorsi, alcuni incontri pubblici hanno visto la partecipazione di cittadini preoccupati per il futuro della frazione, che si trova a cavallo tra più territori.

Dopo la frenata di Castel d'Azzano, arriva la replica dei cittadini che spingono per l'accorpamento in un unico territorio comunale Il dibattito sul futuro amministrativo della frazione di Rizza, storicamente divisa tra i territori di Verona, Villafranca e Castel d’Azzano, si è acceso nuovamente dopo le recenti posizioni assunte dall’amministrazione di Castel d’Azzano. Il consiglio comunale azzanese ha espresso una netta opposizione alla delibera di Verona per l'accorpamento di Rizza con Villafranca, sollevando dubbi sulla validità del sondaggio popolare condotto nel 2023. Questa brusca frenata ha spinto il sindaco di Villafranca Roberto Dall'Oca a invocare coerenza istituzionale e a proporre un referendum ufficiale per risolvere l'impasse.🔗 Leggi su Veronasera.it

La decisione di Castel d’Azzano di opporsi all’unificazione di Rizza ha complicato le cose.

In questi giorni ha preso il via un importante progetto di rigenerazione urbana: la realizzazione di un percorso ciclopedonale che collega il capoluogo a Trebbio.

