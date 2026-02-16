Ritorno amaro sulla panchia della Tezenis per Ramagli | a Rieti arriva un' altra sconfitta
Coach Ramagli torna sulla panchina della Tezenis Verona, dopo aver perso contro Rieti al PalaSojourner. La squadra di casa ha vinto 85-78, sfruttando un parziale decisivo nel quarto finale. Ramagli, che aveva già guidato la squadra in passato, si è visto costretto a raccogliere un’altra sconfitta, questa volta in trasferta, mentre i padroni di casa festeggiavano la vittoria davanti ai propri tifosi.
Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova avventura del coach livornese sulla panchina della Scaligera, costretta ad una nuova battuta d'arresto al PalaSojourner Ritorno amaro sulla panchina della Tezenis Verona per coach Ramagli, che domenica ha dovuto incassare una sconfitta al PalaSojourner di Rieti. Buon avvio dei gialloblù, capaci di realizzare 27 punti nei primi dieci minuti, ma nel secondo quarto Rieti ha trovato ritmo ed è andata negli spogliatoi sul +7 (48-41). Nel secondo tempo Verona ha cavalcato l’ottima serata di Johnson (18 punti e 11 rimbalzi) e Monaldi per prendere l’inerzia della gara, ma Rieti si è dimostrata squadra solida e, con Udom sugli scudi, ha vinto in volata.🔗 Leggi su Veronasera.it
