RISULTATI | IWA La Legge della Strada 2026 15.022026
I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Tecchiena, Alatri (FR): IWA “La Legge della Strada 2026” Domenica 15 Febbraio – Tecchiena, Alatri (FR) Christian Gladio batte Taoman. PWR Tag Team Championship Roman Dinasty (Dave Blasco & Flavio Augusto) (c) battono Max Peach & Rede e mantengono i Titoli. Karim Brigante batte Nick Schreier. Mask Vs Canteen On a Pole Match Zero Th Fool (Mask) batte Fashion Gabriel (Canteen). EPW Silver Championship Omar Prince (c) Vs Flavio Augusto* e mantiene il Titolo. Tag Team Match Lucha Dark (Uragano Nero & Gordag) Vs Romeo & Davide Adami. IWA Rising Star Championship Nic Fedeli batte Luke Astaroth (c) per Squalifica, Astaroth mantiene il Titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Alatri, IWA la legge della strada 2026
IWA: Info & Card finale “La Legge della Strada 2026”
La manifestazione “La Legge della Strada 2026” si svolge domenica 15 febbraio a Tecchiena, Alatri, dopo che la IWA Lotta per Frusna ha annunciato la partecipazione di numerosi atleti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
