Ristoranti da incubo a Catania cucina comunicante con i bagni e frode sui cibi | maxi multa video del blitz

A Catania, le autorità hanno multato due ristoranti e denunciato i titolari dopo aver scoperto che la cucina era collegata ai bagni e che venivano serviti cibi adulterati. Durante il blitz, i controlli hanno evidenziato gravi violazioni delle norme igieniche e pratiche di frode alimentare, con filmati che mostrano le condizioni pessime in cui operano alcuni esercizi.

È di due ristoranti sanzionati e due titolari denunciati il bilancio dei controlli condotti dalle forze dell'ordine nel centro di Catania. Le verifiche, coordinate dalla Polizia di Stato, sono state effettuate per garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle normative nei luoghi di lavoro. Controlli a tappeto nelle attività commerciali Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la task force composta da agenti della Questura di Catania, squadra volanti, Divisione Anticrimine, Corpo Forestale della Regione Siciliana, medici e tecnici dei servizi "Igiene Pubblica", "Veterinari" e "Spresal" dell'Asp di Catania, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, ha effettuato una serie di controlli mirati nelle attività di ristorazione situate tra piazza Europa e viale Africa.