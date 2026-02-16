Rissa tra minorenni in un pub ragazzino tenta di accoltellare rivale
Stanotte, una rissa tra minorenni nel McDonald’s di Fuorigrotta, Napoli, ha preso una piega violenta quando un ragazzino ha tentato di ferire con un coltello un rivale durante la colluttazione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Rissa tra minorenni stanotte nel McDonald’s di Fuorigrotta, a Napoli, dove durante la colluttazione uno dei ragazzi ha tentato, per fortuna senza riuscirci, di accoltellare uno dei rivali. Al momento non risultano feriti. Tutto è avvenuto mezz’ora dopo la mezzanotte quando i ragazzini, di età compresa i 16 e i 17 anni, si sono azzuffati. Uno ha estratto un coltello e tentato di colpire un altro dei giovani coinvolti. Il colpo, però, ha solo lacerato il giubbino, senza ferire. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Bagnoli per risalire all’identità di tutte le persone coinvolte e chiarire la dinamica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Con il martelletto del bus colpisce la rivale in amore, violenza choc tra ragazzine minorenni
Una ragazzina di 15 anni ha colpito un’amica con un martelletto usato sui bus per rompere i vetri in emergenza.
Rissa al parco tra minorenni: quattro denunce
Nel Giardino del Gigante, a Cento, si è verificata una rissa tra minorenni, che ha portato a quattro denunce.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rissa tra minorenni a Terracina: ragazza 13enne finisce in ospedale; Incidente e rissa, tutti al Pronto soccorso; Giugliano, lite tra minorenni: 13enne in ospedale con fratture al volto; Rissa tra famiglie dopo la lite condominiale: padri, madri e figli si picchiano in strada. Quattro feriti e otto denunce. Il sospetto...
Rissa tra minorenni a Terracina: ragazza 13enne finisce in ospedaleL'aggressione domenica sera nel centro della città pontina, la giovane ha avuto il setto nasale rotto: tutte sotto i 14 anni le responsabili ... rainews.it
Rissa tra 20 studenti minorenni prima di entrare a scuola: pugni e spintoni nel parcheggio del Concordia. L'allarme dei residenti: «Sfida tra due gruppi»PORDENONE - Prima della scuola? Una rissa a suon di pugni e spintoni. Ennesimo episodio di violenza giovanile in città: è avvenuto ieri mattina e ha trasformato per alcuni minuti ... ilgazzettino.it
Tg2. . #Rissa tra due gruppi di giovani nel veneziano dopo una serata in #discoteca. Spuntano spranghe, mannaia e martello. 6 i feriti, 5 i denunciati. Tra i ragazzi anche minorenni. Al #Tg2Rai ore 13,00 #9febbraio facebook