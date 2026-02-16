rissa tra minorenni in un pub ragazzino tenta di accoltellare rivale

Stanotte, una rissa tra minorenni nel McDonald’s di Fuorigrotta, Napoli, ha preso una piega violenta quando un ragazzino ha tentato di ferire con un coltello un rivale durante la colluttazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rissa tra minorenni stanotte nel McDonald’s di Fuorigrotta, a Napoli, dove durante la colluttazione uno dei ragazzi ha tentato, per fortuna senza riuscirci, di accoltellare uno dei rivali. Al momento non risultano feriti. Tutto è avvenuto mezz’ora dopo la mezzanotte quando i ragazzini, di età compresa i 16 e i 17 anni, si sono azzuffati. Uno ha estratto un coltello e tentato di colpire un altro dei giovani coinvolti. Il colpo, però, ha solo lacerato il giubbino, senza ferire. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Bagnoli per risalire all’identità di tutte le persone coinvolte e chiarire la dinamica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

