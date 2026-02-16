Rissa familiare a Napoli | uomo aggredisce e accoltella i fratelli in casa Ecco i dettagli

Un uomo ha deciso di aggredire i suoi fratelli con un coltello a Secondigliano, dopo un'accesa discussione tra loro. La lite, nata probabilmente da vecchie incomprensioni, si è trasformata in una vera e propria colluttazione che ha portato all’accoltellamento. I vicini hanno sentito le urla e hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute subito sul posto.

Terribile aggressione familiare a Secondigliano. Un episodio tragico di violenza familiare ha scosso la comunità di Secondigliano, a Napoli, dove un uomo di 38 anni ha aggredito i suoi due fratelli in un accadimento che ha gettato un'ombra sul quartiere. Gli eventi si sarebbero svolti all'interno della loro abitazione, dove le liti familiari hanno preso una piega drammatica e inquietante. Il racconto dell'aggressione. La violenza è iniziata quando l'aggressore ha cominciato a picchiare il fratello 20enne, scatenando una reazione incredibile che culminerà in un attacco ancora più feroce. Secondigliano, aggredisce e accoltella i fratelli: arrestato 38enne Secondigliano, un 38enne è stato arrestato dopo aver aggredito e accoltellato i suoi due fratelli durante una lite scoppiata in strada.