Riprendono i lavori chiude la Galleria del Risorgimento Ecco quando e in che orari

Il Comune di Ancona ha deciso di chiudere la Galleria del Risorgimento dal 18 febbraio al 9 marzo, per permettere di ultimare i lavori sugli impianti tecnologici. La strada rimarrà chiusa ogni sera dalle 22 alle 6, esclusi i sabati, per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione.

La misura è stata appositamente limitata alle ore notturne, per permettere l'esecuzione in sicurezza degli interventi tecnici senza interferire con i flussi di traffico diurni.

La galleria Vinci sull’A14 rimane chiusa da settimane dopo l’incendio che l’ha danneggiata.

