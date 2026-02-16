Riprendono i lavori chiude la Galleria del Risorgimento Ecco quando e in che orari
Il Comune di Ancona ha deciso di chiudere la Galleria del Risorgimento dal 18 febbraio al 9 marzo, per permettere di ultimare i lavori sugli impianti tecnologici. La strada rimarrà chiusa ogni sera dalle 22 alle 6, esclusi i sabati, per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione.
La misura è stata appositamente limitata alle ore notturne, per permettere l'esecuzione in sicurezza degli interventi tecnici senza interferire con i flussi di traffico diurni.
