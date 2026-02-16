Riparte Imprese Vincenti Il tour pensato per le pmi
INTESA Sanpaolo lancia di nuovo “Imprese Vincenti” per mettere in mostra le piccole e medie imprese italiane che si sono distinte. La sesta edizione del tour si concentra sulle storie di successo di aziende che hanno saputo innovare e crescere, coinvolgendo direttamente i titolari e i dipendenti. Quest’anno, il programma farà tappa in diverse città, partendo da Milano, per ascoltare le sfide e le strategie di chi lavora ogni giorno per affermarsi sul mercato.
INTESA Sanpaolo dà voce alle migliori pmi italiane con la sesta edizione di " Imprese Vincenti ", il programma che la divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese dedica alle eccellenze imprenditoriali del Paese. Partito da Milano nei giorni scorsi, Imprese Vincenti attraverserà tutta l’Italia con un tour nazionale scandito in 15 tappe che coinvolgerà 140 piccole e medie imprese italiane e 10 imprese estere. Sono circa 18mila le pmi che si sono candidate al Programma dal 2019 ad oggi, di cui 4mila solo quest’anno: con questa sesta edizione Imprese Vincenti ha nel tempo scoperto e valorizzato 800 aziende virtuose, selezionate per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi nel generare valore economico e impatto sociale, su innovazione e ricerca, transizione digitale ed ecologica, export e internazionalizzazione, passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, formazione e welfare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
’Imprese Vincenti’ in passerella. Sul palco le migliori Pmi italiane
Questa mattina, sul palco di una cerimonia ufficiale, sono salite dieci piccole e medie imprese provenienti da Milano e Monza e Brianza.
Lugano AI Week: Acer porta sul palco “Sofia”, l’assistente virtuale pensato per le PMILeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Riparte Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo; Intesa Sanpaolo: Imprese Vincenti riparte da Milano, dieci PMI protagoniste e 150 eccellenze italiane per lo sviluppo sostenibile; Riparte Imprese Vincenti. Il tour pensato per le pmi; Intesa Sanpaolo, da Milano riparte Imprese vincenti: nuovo sostegno alle Pmi ad alto potenziale.
Riparte Imprese Vincenti. Il tour pensato per le pmiINTESA Sanpaolo dà voce alle migliori pmi italiane con la sesta edizione di Imprese Vincenti, il programma che la ... msn.com
Intesa Sanpaolo: Imprese Vincenti riparte da Milano, dieci PMI protagoniste e 150 eccellenze italiane per lo sviluppo sostenibileMonceri (Intesa Sanpaolo): Sono imprese capaci di crescere e competere grazie a innovazione, apertura ai mercati esteri e percorsi ESG, generando ... affaritaliani.it
Imprese Vincenti: nuovo slancio per le PMI italiane Prende il via da Milano la sesta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma che Intesa Sanpaolo dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese. Protagoniste della prima tappa, 10 PMI di Milano, Mo facebook
Ha preso il via la 6° ed. di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alle eccellenze imprenditoriali che riceveranno supporto per la crescita all’estero e su #sostenibilità, #innovazione #digitaltransition e #finanza straordinaria. group.intes x.com