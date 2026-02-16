riparte imprese vincenti il tour pensato per le pmi

INTESA Sanpaolo lancia di nuovo “Imprese Vincenti” per mettere in mostra le piccole e medie imprese italiane che si sono distinte. La sesta edizione del tour si concentra sulle storie di successo di aziende che hanno saputo innovare e crescere, coinvolgendo direttamente i titolari e i dipendenti. Quest’anno, il programma farà tappa in diverse città, partendo da Milano, per ascoltare le sfide e le strategie di chi lavora ogni giorno per affermarsi sul mercato.

INTESA Sanpaolo dà voce alle migliori pmi italiane con la sesta edizione di " Imprese Vincenti ", il programma che la divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese dedica alle eccellenze imprenditoriali del Paese. Partito da Milano nei giorni scorsi, Imprese Vincenti attraverserà tutta l’Italia con un tour nazionale scandito in 15 tappe che coinvolgerà 140 piccole e medie imprese italiane e 10 imprese estere. Sono circa 18mila le pmi che si sono candidate al Programma dal 2019 ad oggi, di cui 4mila solo quest’anno: con questa sesta edizione Imprese Vincenti ha nel tempo scoperto e valorizzato 800 aziende virtuose, selezionate per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi nel generare valore economico e impatto sociale, su innovazione e ricerca, transizione digitale ed ecologica, export e internazionalizzazione, passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, formazione e welfare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Questa mattina, sul palco di una cerimonia ufficiale, sono salite dieci piccole e medie imprese provenienti da Milano e Monza e Brianza.

