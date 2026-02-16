Rinnovo ufficiale per l' attaccante del Bologna

Jens is Rossoblù until??????????????Bologna FC 1909 are pleased to announce that midfielder Jens Odgaard has extended his contract with the club until 30 June 2029, with an option for the following season.#WeAreOne pic.twitter.comrdngXhCeCs Il Bologna FC 1909 prosegue la costruzione della propria futura struttura, confermando la permanenza di uno dei talenti di punta. L’azienda ha comunicato attraverso i canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Jens Odgaard, legando il giocatore al club fino al 30 giugno 2029 e prevedendo inoltre una opzione per una stagione ulteriore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il Bologna ha confermato il rinnovo dell’attaccante Odgaard, dopo che lui ha firmato il nuovo contratto.

Il Bologna ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Santiago Castro.

