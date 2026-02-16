Rinnoviamo Candidoni | sospeso il provvedimento dell’aumento dello stipendio di un dirigente comun

Il Comune di Candidoni ha deciso di sospendere l’aumento di stipendio a un dirigente, dopo aver scoperto irregolarità nella procedura. La decisione arriva in seguito a un controllo interno che ha sollevato dubbi sulla trasparenza dell’operazione. Nei prossimi giorni, le autorità continueranno a verificare se ci siano state violazioni delle regole amministrative.

Candidoni, Sospeso l'Aumento di Stipendio a un Dirigente: Indagini in Corso su Legittimità e Trasparenza. Un aumento di stipendio previsto per un dirigente del Comune di Candidoni, in Calabria, è stato temporaneamente sospeso a seguito delle contestazioni sollevate dalla minoranza consiliare "Rinnoviamo Candidoni". La vicenda, che riguarda una progressione economica prevista dai contratti collettivi, ha portato alla richiesta di verifiche da parte della Prefettura di Reggio Calabria e della Corte dei Conti, gettando un'ombra sulla gestione delle risorse pubbliche. Le Contestazioni della Minoranza e l'Azione di Controllo. Rinnoviamo Candidoni: sospeso il provvedimento dell'aumento dello stipendio di un dirigente comunaleIl gruppo consiliare di minoranza Rinnoviamo Candidoni interviene sulla determina n. 272 del 30 dicembre 2025, con la quale il Comune di Candidoni ha disposto una progressione economica in favore di ...