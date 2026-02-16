Rinascita di Fonseca a Lione | tifosi in delirio ed emozione ora il sogno scudetto è realtà

Fonseca torna a Lione e scatena l’entusiasmo dei tifosi, dopo aver firmato il nuovo contratto. La scelta del tecnico portoghese ha fatto esplodere di gioia gli appassionati, che ora sognano di conquistare lo scudetto. I supporter si sono radunati fuori dallo stadio, gridando il suo nome e sventolando le bandiere.

La gestione di Paulo Fonseca al Lione sta segnando una svolta significativa, con una ricostruzione che combina solidità tattica, fiducia ritrovata e risultati concreti. Dopo un periodo complesso, l’allenatore portoghese ha trovato un ambiente ricettivo e una squadra capace di reagire rapidamente, alimentando un progetto che guarda con determinazione alle prossime tappe della stagione. La squadra ha messo insieme 13 vittorie consecutive tra campionato, Europa League e Coppa di Francia, con una porta inviolata dall’ultima parte di gennaio. Questo rendimento ha proiettato l’OL tra le rivali più competitive della Ligue 1 e nelle fasi finali delle competizioni europee, mantenendo viva la prospettiva di traguardi importanti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

