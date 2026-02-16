Rigore contestato capitano della Cerredolese prende a schiaffi l’arbitro

Il capitano della Cerredolese ha preso a schiaffi l’arbitro dopo che quest’ultimo ha assegnato un rigore contro la sua squadra. Il fatto si è verificato durante la partita di ieri a Reggio Emilia, quando l’atleta si è lasciato prendere dalla rabbia e ha reagito in modo violento. Un testimone ha riferito che il giocatore si è avvicinato all’arbitro, visibilmente arrabbiato, e ha sferrato il colpo senza esitazione.

Reggio Emilia, 16 febbraio 2026 - Ha colpito l'arbitro con uno schiaffo perché questi aveva fischiato un rigore contro la sua squadra. Per questo motivo il capitano della Cerredolese rischia una pesante squalifica, mentre il risultato della partita potrebbe essere omologato come 3-0 a tavolino per gli avversari, il Real Dragone. Il match di Seconda Categoria tra Real Dragone e Cerredolese. Il tutto è accaduto durante il match di Seconda Categoria tra Real Dragone e Cerredolese. Al 79° minuto l'arbitro, della sezione di Modena, ha fischiato un secondo calcio di rigore a favore dei padroni di casa, scatenando la reazione del capitano ospite, un trentenne di Sassuolo, che ha colpito il direttore di gara con uno schiaffo.