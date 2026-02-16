Riga l' auto del dirigente scolastico che lo ha richiamato per un’assenza e viene denunciato

Un uomo di Reggio Emilia ha danneggiato l’auto del dirigente scolastico dopo aver ricevuto un richiamo sul lavoro. La sua azione nasce dalla rabbia per quella sanzione e si è concretizzata con il graffio sulla macchina. La polizia ha individuato il responsabile e ora indaga sui motivi che lo hanno spinto a reagire in modo così violento.

Reggio Emilia, 16 febbraio 2026 – Avrebbe rigato l'auto del proprio dirigente per vendetta, come ritorsione per un richiamo ricevuto sul posto di lavoro pochi giorni prima. Le indagini svolte dai carabinieri dopo la denuncia presentata dalla vittima, anche grazie all'analisi delle immagini estrapolata dal sistema di video-sorveglianza presenti sul luogo del fatto, hanno permesso di risalire al presunto autore del gesto vandalico. Accusa di danneggiamento. Con l'accusa di danneggiamento i carabinieri della caserma di Santa Croce, a Reggio Emilia, hanno denunciato un uomo di 63 anni. Era accaduto l'11 febbraio, quando un dirigente scolastico, intorno le 8,30, ha parcheggiato nei pressi della scuola dove lavora.