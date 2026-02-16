Riforma Giustizia | la campagna si fa social Forza Italia usa il fantacalcio e il PD il curling per spiegare il voto

La campagna sulla riforma della giustizia diventa virale sui social, perché Forza Italia utilizza il fantacalcio e il PD il curling per spiegare il voto. Le immagini delle due squadre che si sfidano con palline e schede sportive attirano l’attenzione degli utenti, rendendo più semplice capire le differenze tra le proposte. Tra meme e video, i partiti cercano di coinvolgere i cittadini in modo diretto e immediato.

Referendum, la campagna si fa virale: fantacalcio e curling nella sfida social per la riforma della giustizia. La campagna referendaria sulla riforma della giustizia ha preso una piega inattesa, con Forza Italia che ha scelto il linguaggio del fantacalcio e il Partito Democratico che ha sperimentato con il curling per raggiungere gli elettori. L’obiettivo è semplificare temi complessi e intercettare nuovi segmenti di elettorato, sfruttando la popolarità di elementi della cultura popolare per veicolare messaggi politici. Questa strategia, seppur non esente da critiche, riflette una trasformazione profonda nel modo in cui la politica italiana cerca di comunicare con i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Reggio Calabria, il motivo della campagna elettorale è il voto sulla giustizia, e il Comune ha aperto un infopoint per chiarire i punti della riforma e del referendum del 22-23 marzo.

