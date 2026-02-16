Riforma Giustizia | la campagna si fa social Forza Italia usa il fantacalcio e il PD il curling per spiegare il voto
La campagna sulla riforma della giustizia diventa virale sui social, perché Forza Italia utilizza il fantacalcio e il PD il curling per spiegare il voto. Le immagini delle due squadre che si sfidano con palline e schede sportive attirano l’attenzione degli utenti, rendendo più semplice capire le differenze tra le proposte. Tra meme e video, i partiti cercano di coinvolgere i cittadini in modo diretto e immediato.
Referendum, la campagna si fa virale: fantacalcio e curling nella sfida social per la riforma della giustizia. La campagna referendaria sulla riforma della giustizia ha preso una piega inattesa, con Forza Italia che ha scelto il linguaggio del fantacalcio e il Partito Democratico che ha sperimentato con il curling per raggiungere gli elettori. L’obiettivo è semplificare temi complessi e intercettare nuovi segmenti di elettorato, sfruttando la popolarità di elementi della cultura popolare per veicolare messaggi politici. Questa strategia, seppur non esente da critiche, riflette una trasformazione profonda nel modo in cui la politica italiana cerca di comunicare con i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu
Reggio Calabria al voto sulla giustizia: infopoint per spiegare la riforma e il referendum del 22-23 marzo.
A Reggio Calabria, il motivo della campagna elettorale è il voto sulla giustizia, e il Comune ha aperto un infopoint per chiarire i punti della riforma e del referendum del 22-23 marzo.
Forza Italia rivendica la riforma della giustizia nel segno di Silvio Berlusconi: al via la campagna per il referendumLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Comitato Camere Penali per il SI; Referendum, spiegazioni meno tecniche e più comprensibili: la campagna di Meloni per far capire la riforma; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia, la campagna per il no scende in strada e incontra i cittadini: non basta leggere il testo · ilreggino.it.
Referendum sulla riforma della giustizia, a Napoli nasce il comitato Si CambiaNasce il comitato per le Riforme – Sì Cambia di Napoli, promotore di una campagna di informazione e approfondimento in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. Il comitat ... ildenaro.it
Al via con incontro a Senigallia campagna referendaria di Fratelli d’Italia su giustiziaGiovedì 19 febbraio alle ore 21,15 all’Auditorium San Rocco di Senigallia si terrà l’incontro pubblico che apre la campagna referendaria di Fratelli d’Italia a sostegno del SÌ alla riforma ... senigallianotizie.it
Anche Antonio Di Pietro si schiera a favore della riforma. Possiamo dare all’Italia una giustizia più giusta: non lasciamoci sfuggire questa grande occasione. Il 22 e il 23 marzo scegli il SÌ. - facebook.com facebook
“È giusto fare una riforma della Giustizia che non stabilizza i precari della Giustizia” La Legge Meloni/Nordio non aumenta il personale e non regolarizza i 12mila precari della Giustizia. Il 22 e 23 marzo vota NO a questa riforma, che non aiuta a velocizzare la x.com