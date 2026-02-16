Riforma della Giustizia Gratteri non arretra | Scusarmi di cosa? Parole strumentalizzate vado avanti per il no

Il procuratore Nicola Gratteri si trova al centro del dibattito sulla riforma della giustizia, dopo aver chiarito di non avere intenzione di scusarsi. La causa sono le sue dichiarazioni, che alcuni hanno interpretato come troppo critiche, ma lui ribatte che sono state fraintese e strumentalizzate. Gratteri ha deciso di andare avanti con il suo no alle modifiche proposte, nonostante le polemiche e le accuse di voler ostacolare il cambiamento. È un confronto che continua a dividere opinioni e alimenta il dibattito pubblico.

La Riforma della Giustizia continua a tenere banco. «Vogliono continuare a strumentalizzare ancora per settimane le mie parole? Facciano pure. Penso che in tanti abbiano capito». Così Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, interviene in un'intervista rilasciata a Repubblica per chiarire e ribadire la propria posizione dopo le polemiche politiche degli ultimi giorni. Al centro dello scontro, le parole di un ministro che ha parlato di sistema «para-mafioso» riferendosi al Consiglio superiore della magistratura. «Per me – taglia corto Gratteri – queste parole non si commentano per nulla. O si commentano da sole.